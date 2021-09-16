Курс валют на 16 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 – 26,67 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,65 – 26,67 гривні;
Євро — 31,39 — 31,41 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 — 26,77 гривні. Євро купують за 31,28 гривні, продають за 31,58 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,67 – 26,72 гривні, євро – 31,36 – 31,50 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 16 вересня на рівні 26,65 гривні.
15 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,63 – 26,65 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua