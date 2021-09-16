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Курс валют на 16 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 16 вересня 2021, 11:17
 
фото: нбу

16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 – 26,67 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,65 – 26,67 гривні;

Євро — 31,39 — 31,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 — 26,77 гривні. Євро купують за 31,28 гривні, продають за 31,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,67 – 26,72 гривні, євро – 31,36 – 31,50 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 16 вересня на рівні 26,65 гривні.

15 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,63 – 26,65 гривні.

Економічна правда

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