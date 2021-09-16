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Суди щодо націоналізації ПриватБанку можуть коштувати бюджету від 50 мільярдів — Мінфін

Четвер, 16 вересня 2021, 16:53
 
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У разі ухвалення судами несприятливих для держави рішень, що оскаржують націоналізацію ПриватБанку, збитки для бюджету можуть становити понад 50 млрд грн.

Про це йдеться в аналізі фіскальних ризиків Міністерства фінансів, підготовленому на основі даних та розрахунків НБУ.

Ймовірність настання ризиків ухвалення негативних рішень судів щодо ПриватБанку Мінфін оцінює як помірну, попри прогрес у запобіганні цьому ризику після ухвалення так званого "антиколомойського" закону.

"У разі матеріалізації такого фіскального ризику, вартісна оцінка можливого впливу на державний бюджет може становити від 50 млрд грн і більше", — констатують у Мінфіні.

Там також зазначають, що у 2022 році існує висока ймовірність того, що державні банки можуть зменшити відрахування дивідендів до бюджету через підвищення Нацбанком нормативів. Хоча наразі таке підвищення було відтерміновано.

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Нагадуємо:

Минуло три місяці з моменту визнання Банком Англії процедури bail-in єврооблігацій Приватбанку у процесі його націоналізації у 2016 році – відтоді не надходило жодного оскарження, що робить рішення остаточним.

Велика Палата Верховного Суду 14 вересня проголосувала за повернення на розгляд Касаційного цивільного суду справи щодо оскарження Приватбанком і урядом рішення Печерського суду від 2017 року на користь компаній братів Суркісів на 350 млн дол.

Економічна правда

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Приватбанк

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