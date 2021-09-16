Мінфін очікує 20 мільярдів від Нафтогазу до 2024 року, але є ризики

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Міністерство фінансів очікує за базовим стандартом прибутковість НАК "Нафтогаз" у 2021-2024 роках до 20 млрд грн, проте за песимістичним сценарієм компанія може піти в мільярдний "мінус".

Про це йдеться в аналізі фіскальних ризиків, які розробило міністерство.

Так, за базовим сценарієм прибутки Нафтогазу поступово зростатимуть. У 2022 році компанія заробить 15,8 млрд грн, у 2023 році – стільки же. До 2024 року уряд очікує прибутку у 20,2 млрд грн.

У такому сценарії Мінфін враховує виконання плану компанії щодо реалізації продукції, доходів від участі в капіталі підприємств групи, а також доходів від транзиту згідно п’ятирічного контракту з Газпромом.

Також, зазначає Мінфін, компанія очікує цьогоріч зниження обсягів реалізації природного газу порівняно із 2020 роком з 17,6 до 15,2 млрд куб м (на 13,7%). Обсяги реалізації природного газу в 2022 – 2024 роках очікуються на рівні близько 15,5 млрд куб метрів.

За песимістичним сценарієм НАК піде "в мінус" й отримає 72 млн грн збитку вже цьогоріч. Далі збитки зростатимуть від 3 млрд грн до 7 млрд грн.

Такий сценарій базується на можливому зростанні інфляції та цін виробників, зростання обмінного курсу на 5% щороку до базового сценарію та відсутності доходів від участі в капіталі.

Нагадуємо:

У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що коректність фінансових результатів НАК, відображених у звітності за 1 квартал 2021 року, викликає сумніви - може йтися про збитки до 105 млрд грн.

15 вересня уряд погодив та направив на розгляд парламенту проєкт бюджету на 2022 рік.

Більше про проєкт читайте у матеріалі: Уряд затвердив бюджет-2022: хто отримає більше, а кому доведеться затягнути паски

Економічна правда