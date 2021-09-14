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Гривня стабільна на закритті міжбанку

Вівторок, 14 вересня 2021, 17:14
 
фото: нбу

14 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 – 26,67 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,65 – 26,67  гривні;

Євро — 31,51 — 31,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60 — 26,78 гривні. Євро купують за 31,29 гривні, продають за 31,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,62 – 26,76 гривні, євро – 31,35 – 31,48 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 14 вересня на рівні 26,69 гривні.

14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 – 26,68 гривні.

Економічна правда

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