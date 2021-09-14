Шмигаль про кадрові ротації в Кабміні: Давайте доживем – і побачимо

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Прем'єр Денис Шмигаль уникнув прямої відповіді на питання про кадрові роотації в уряді, порадивши почекати, але претензій до Кабміну у нього немає.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання про кадрові ротації в Кабміні.

"Давайте подивимось - і побачимо (сміється - ред.)... Давайте доживем, і побачимо. У мене претензій до Кабміну сьогодні немає. Сьогодні Кабмін, як казав президент Володимир Зеленський, технократичний, і міністри проводять масу часу на робочих місцях, а не на ток-шоу.

І, насправді, абсолютно, уряд працює. А далі - побачимо", - сказав Шмигаль.

"Звичайно, міністерства працюють неідеально. Звичайно, хочеться, щоб уряд працював ідеально. Є така приказка - не помиляється той, хто не працює. Звичайно, помилки можуть бути. Звичайно, їх потрібно виправляти, якщо вони є. Але таких претензій, щоб зараз виставляти їх, розказувати про шось - сьогодні у мене немає такої інформації", - додав він.

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Нагадаємо:

Віцепрем'єр - міністр стратегічної промисловості та міністр соціальної політики Марина Лазебна можуть бути звільнені зі своїх посад цієї осені - загалом же станом на початок вересня мінімум 5 міністрів з різних причин можуть випасти з уряду.

Голова фракції "Слуга народу" Арахамія анонсував, що орієнтовно 20 вересня депутати розглядатимуть кадрові питання в уряді. Він казав, що планується "три-чотири кадрових заміни".

Арахамія також заперечив можливість звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Попереднє оновлення уряду відбулося менше 4 місяців тому. У травні міністром економіки став Олексій Любченко, міністром Інфраструктури Олександр Кубраков, а міністром охорони здоров'я Віктор Ляшко. 16 липня міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський.

По суті, кожен третій член уряду Шмигаля уже був відправлений у відставку: Сергій Бессараб, Ілля Ємець, Ігор Уманський, Вадим Пристайко, Ігор Петрашко, Владислав Криклій і Арсен Аваков. Відставка останнього відбулася після "розмови на чотирьох" у кабінеті Зеленського, кажуть джерела УП.

Економічна правда