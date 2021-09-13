ОГХК отримала пів мільярда прибутку від основної діяльності

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За підсумками 8 місяців 2021 року "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" отримала 473,7 млн грн прибутку від основної діяльності, це на 37,2% більше, ніж протягом січня-серпня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба ОГХК.

Виручка підприємства за 8 місяців 2021 року становила понад 2,68 млрд грн (+35,8% у річному вимірі). Валовий прибуток за цей період становив 839 млн грн (+37,3%). Прибуток від основної діяльності зріс на 37,2% до 473,7 млн грн. EBITDA (прибуток підприємства до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) зросла на 149 млн грн до 602,2 млн грн (+32,9%).

Темп росту рентабельності основної діяльності становить 1,1%.

Т.в.о. очільника ОГХК зазначив, що на зростання фінансових показників вплинуло, зокрема, збільшення відсотку відвантаження готової продукції.

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Нагадуємо:

Згідно фінзвітості компанії за половину 2021 року, компанія отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив 697,6 млн грн. Операційний прибуток становив 344 млн грн.

Аукціонна комісія Фонду державного майна на засіданні 30 серпня визначила 29 жовтня як нову дату приватизаційного аукціону АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів може бути допущено лише одного учасника.

Економічна правда