Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара і євро

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10 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 – 26,76 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,74 – 26,76 гривні;

Євро — 31,64 — 31,66 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,65 — 26,83 гривні. Євро купують за 31,40 гривні, продають за 31,70 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,77 – 26,79 гривні, євро – 31,50 – 31,62 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 вересня на рівні 26,73 гривні.

10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.

Економічна правда