Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара і євро
10 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,74 – 26,76 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,74 – 26,76 гривні;
Євро — 31,64 — 31,66 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,65 — 26,83 гривні. Євро купують за 31,40 гривні, продають за 31,70 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,77 – 26,79 гривні, євро – 31,50 – 31,62 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 вересня на рівні 26,73 гривні.
10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.
Економічна правда
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