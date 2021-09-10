Курс валют на 10 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,62 – 26,64 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,76 – 26,78 гривні;
Євро — 31,52 — 31,54 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,63 — 26,82 гривні. Євро купують за 31,37 гривні, продають за 31,71 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,73 – 26,79 гривні, євро – 31,50 – 31,60 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 вересня на рівні 26,73 гривні.
9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.
Економічна правда
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