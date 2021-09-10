Аеропорт "Ужгород" розпочав повноцінну роботу

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Аеропорт "Ужгород" прийняв перший авіарейс у рамках угоди між Україною та Словаччиною, з 9 вересня вступили у силу необхідні зміни для його повноцінної роботи.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Летовище аеропорту закінчується на кордоні зі Словаччиною, що унеможливлювало зліт та посадку літаків. Використання повітряного простору сусідньої країни – необхідна умова для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі.

Так завдяки міжурядовій угоді зі Словацькою Республікою "Ужгород" з 9 вересня отримав можливість повноцінно приймати рейси.

"Відтепер керування повітряним рухом, а також використання повітряного простору на тактичному рівні буде відбуватися на визначеній частині повітряного простору Словаччини. При цьому будуть застосовуватися процедури неточного заходження на посадку за приладами на аеродромі "Ужгород", – пояснюють у міністерстві.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що наразі є попит як на міжнародні, так і внутрішні авіарейси. Наприклад, польоти за відновленим влітку маршрутом Київ - Ужгород - Київ майже завжди відбуваються з повною посадкою пасажирів.

Нагадуємо:

2 червня авіакомпанія "Роза Вітрів" здійснила перший регулярний рейс до аеропорту Ужгород за два роки, літак прибув з Києва.

З 9 вересня вступають у силу необхідні зміни для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород".

24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Економічна правда