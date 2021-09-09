Курс гривні до долара та євро майже не змінився

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 вересня на рівні 26,73 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,62 грн (на 9 вересня – 31,63 гривні).

Нагадуємо:

9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.

9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.

Економічна правда