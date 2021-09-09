Курс гривні до долара та євро майже не змінився
Четвер, 9 вересня 2021, 18:40
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 10 вересня на рівні 26,73 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,62 грн (на 9 вересня – 31,63 гривні).
Нагадуємо:
9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.
9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.
Економічна правда
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