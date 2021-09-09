Міжбанк закрився зміцненням гривні

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9 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 – 26,69 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,67 – 26,69 гривні;

Євро — 31,51 — 31,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 — 26,86 гривні. Євро купують за 31,42 гривні, продають за 31,75 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,77 – 26,82 гривні, євро – 31,51 – 31,62 гривні.

Нагадуємо:

9 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,75 – 26,77 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 9 вересня на рівні 26,75 гривні.

Економічна правда