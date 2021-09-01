Біржа з торгівлі капіталом в Україні: уряд створив робочу групу

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На своєму засіданні 1 вересня Кабінет Міністрів прийняв постанову про утворення робочої групи для виконання меморандуму з міжнародними партнерами про створення механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Метою робочої групи є створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках – NEXT-UA. Вона матиме універсальну інфраструктуру, що включатиме торговельний, кліринговий та розрахунковий функціонал.

Йдеться про торгівлю різними активами, включно з цінними паперами (як державними, так і корпоративними) та товарними деривативами (продукцією енергетичного та аграрного ринку).

Перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк зазначив, що торік найбільшим попитом на українському фондовому ринку користувалися держоблігації. Обсяг торгів ними становив 329,8 млрд грн, що становить 98,3% від організованого ринку цінних паперів.

Обсяг торгів акціями становив лише 0,6 млрд грн, а корпоративними облігаціями – 0,9 млрд грн.

Співочолили робочу групу первий віцепрем’єр-міністр економіки Олексій Любченко, заступник голови Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні та заступник директора Агентства США з міжнародного розвитку. Вони затверджуватимуть персональний склад робочої групи.

Нагадуємо:

В Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами.

Йдеться про меморандум з міжнародними організаціями щодо розвитку біржової торгівлі, протягом трьох років в Україні планується створити Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT-UA). У червні документ схвалив Кабмін.

Економічна правда