Кабмін перепризначив Магалецьку головою Держпродспоживслужби
Кабмін перепризначив Владиславу Магалецьку головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 1 вересня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
Магалецька очолювала Держпродспоживслужбу з жовтня 2020 року, але тоді була призначена за "карантинною" процедурою поза конкурсом.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у червні 2021 року.
Згодом стало відомо, що Магалецька виграла конкурс на зайняття посади голови Держпродспоживслужби.
У жовтні 2020 року Кабінет міністрів схвалив призначення віце-президента Союзу українських підприємців (СУП) і екс-заступника міністра аграрної політики та продовольства Владислави Магалецької главою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).
Економічна правда
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