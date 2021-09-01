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Кабмін перепризначив Магалецьку головою Держпродспоживслужби

Середа, 1 вересня 2021, 17:45
 
Владислава Магалецька
фото: Latifundist

Кабмін перепризначив Владиславу Магалецьку головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 1 вересня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Магалецька очолювала Держпродспоживслужбу з жовтня 2020 року, але тоді була призначена за "карантинною" процедурою поза конкурсом.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у червні 2021 року.

Згодом стало відомо, що Магалецька виграла конкурс на зайняття посади голови Держпродспоживслужби.

У жовтні 2020 року Кабінет міністрів схвалив призначення віце-президента Союзу українських підприємців (СУП) і екс-заступника міністра аграрної політики та продовольства Владислави Магалецької главою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Економічна правда

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Кабмін Держпродспоживслужба

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