Кабмін перепризначив Магалецьку головою Держпродспоживслужби

Владислава Магалецька фото: Latifundist

Кабмін перепризначив Владиславу Магалецьку головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 1 вересня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Магалецька очолювала Держпродспоживслужбу з жовтня 2020 року, але тоді була призначена за "карантинною" процедурою поза конкурсом.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у червні 2021 року.

Згодом стало відомо, що Магалецька виграла конкурс на зайняття посади голови Держпродспоживслужби.

У жовтні 2020 року Кабінет міністрів схвалив призначення віце-президента Союзу українських підприємців (СУП) і екс-заступника міністра аграрної політики та продовольства Владислави Магалецької главою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Економічна правда