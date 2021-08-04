Чинна керівниця Держпродспоживслужби виграла конкурс на голову відомства

Владислава Магалецька фото: agravery.com

Кабмін призначив Владиславу Магалецьку переможницею конкурсу на зайняття посади голови Держпродспоживслужби.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у червні 2021 року.

Нагадаємо:

У жовтні 2020 року Кабінет міністрів схвалив призначення віце-президента Союзу українських підприємців (СУП) і екс-заступника міністра аграрної політики та продовольства Владислави Магалецької главою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Економічна правда