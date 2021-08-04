Чинна керівниця Держпродспоживслужби виграла конкурс на голову відомства
Середа, 4 серпня 2021, 15:05
Кабмін призначив Владиславу Магалецьку переможницею конкурсу на зайняття посади голови Держпродспоживслужби.
Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.
Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у червні 2021 року.
Нагадаємо:
У жовтні 2020 року Кабінет міністрів схвалив призначення віце-президента Союзу українських підприємців (СУП) і екс-заступника міністра аграрної політики та продовольства Владислави Магалецької главою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба).
Економічна правда
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