Регулятор на міжбанку викупив 76 мільйонів доларів, з червня не продавав валюту

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Нацбанк протягом тижня 2-6 серпня викупив на міжбанку 76,3 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював з кінця червня.

Про це свідчать дані НБУ.

З усього обсягу операцій з купівлі валюти, 5 млн дол НБУ викупив за найкращим курсом (Matching), решту 71,3 млн дол – за єдиним.

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 1,237 млрд дол, продав 169,5 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 26-30 липня викупив на міжбанку 136 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Національний банк з 1 серпня зменшує планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів, бо міжнародні валютні резерви знаходяться на високому рівні.

Економічна правда