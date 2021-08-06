Курс валют на наступний тиждень: гривня різко зміцнилась

національний банк україни

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 26,83 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,68 грн (на 6 серпня – 31,90 гривні).

Нагадуємо:

6 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

6 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 — 26,82 гривні.

Економічна правда