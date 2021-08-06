Ірпінську колонію знову виставляють на приватизаційний аукціон

фото: фонд держмайна

Фонд держмайна оголосив, що 27 серпня відбудеться аукціон з приватизації Ірпінського виправного центру (№132), що на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба Фонда держмайна.

Ірпінський виправний центр (№132) знаходиться в смт Коцюбинське Київської області.

Ірпінську колонію закрили через зменшення кількості засуджених в Україні, але держава продовжує витрачати близько 10 млн гривень на рік на її утримання, кажуть у ФДМ.

До об’єкта приватизації підведені комунікації: водопостачання, каналізаційна мережа, електропостачання здійснюється двома підстанціями. Загальна площа будівель та споруд активу – 28141,7 кв. м, розмір земельних ділянок, які займає установа, – 8,3 га.

При цьому, стартова ціна лоту лишилась незмінною - 110,1 млн грн.

Заявки на участь в онлайн-аукціоні прийматимуть до 26 серпня.

Нагадуємо:

Мін'юст спільно з Фондом держмайна у лютому вперше виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.

Згодом Ірпінський виправний центр (№132), що на Київщині, повторно виставили на аукціон за вдвічі меншою ціною, але безрезультатно.

Економічна правда