Ірпінську колонію знову виставляють на приватизаційний аукціон
Фонд держмайна оголосив, що 27 серпня відбудеться аукціон з приватизації Ірпінського виправного центру (№132), що на Київщині.
Про це повідомляє прес-служба Фонда держмайна.
Ірпінський виправний центр (№132) знаходиться в смт Коцюбинське Київської області.
Ірпінську колонію закрили через зменшення кількості засуджених в Україні, але держава продовжує витрачати близько 10 млн гривень на рік на її утримання, кажуть у ФДМ.
До об’єкта приватизації підведені комунікації: водопостачання, каналізаційна мережа, електропостачання здійснюється двома підстанціями. Загальна площа будівель та споруд активу – 28141,7 кв. м, розмір земельних ділянок, які займає установа, – 8,3 га.
При цьому, стартова ціна лоту лишилась незмінною - 110,1 млн грн.
Заявки на участь в онлайн-аукціоні прийматимуть до 26 серпня.
Нагадуємо:
Мін'юст спільно з Фондом держмайна у лютому вперше виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.
Згодом Ірпінський виправний центр (№132), що на Київщині, повторно виставили на аукціон за вдвічі меншою ціною, але безрезультатно.
Економічна правда
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