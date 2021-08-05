Укрзалізниця виплатила працівникам з найменшими окладами підвищені на 10% зарплати 

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Укрзалізниця у липні виплатила працівникам з окладом до 30 тисяч грн збільшені на 10% годинні тарифні ставки та посадові оклади.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

В.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик зазначив, що це – лише перший етап підвищення виплат працівникам.

"Наша мета — збільшити надходження від основної діяльності компанії — перевезення вантажів і пасажирів — та повернути Укрзалізницю у топові позиції за рівнем заробітних плат серед галузей економіки", — додав він.

Нагадуємо:

Рада нацбезпеки та оборони доручила Кабінету Міністрів покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Укрзалізниця" з червня 2021 року підвищує на 10% годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників, які мають оклад менше 30 тис грн - уже за липень залізничники отримають підвищені заробітні плати.

30 березня 2021 року Укрзалізниця та профспілки домовилися в разі стабілізації фінансово-економічного стану товариства з 1 червня 2021 року збільшити на 10% тарифні ставки та посадові оклади тим залізничникам, у яких оклади менше 30 тис. грн.

Економічна правда