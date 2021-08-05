Курс гривні до долара знизився на 7 копійок
Четвер, 5 серпня 2021, 10:15
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 серпня на рівні 26,84 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,95 грн (на 4 серпня – 31,89 гривні).
Нагадуємо:
4 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.
4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua