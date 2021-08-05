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Курс гривні до долара знизився на 7 копійок

Четвер, 5 серпня 2021, 10:15
 
національний банк

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 серпня на рівні 26,84 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,95 грн (на 4 серпня – 31,89 гривні).

Нагадуємо:

4 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

Економічна правда

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