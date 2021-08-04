Курс валют на 4 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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4 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,89 — 26,91 гривні;

Євро — 31,85 — 31,87 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,00 гривні. Євро купують за 31,69 гривні, продають за 32,03 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,93 – 26,99 гривні, євро – 31,82 – 31,90 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 4 серпня на рівні 26,84 гривні.

3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 — 26,84 гривні.

3 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Економічна правда