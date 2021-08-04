Кабмін знову не призначив нового члена енергорегулятора за підсумками конкурсу

фото: радіо свобода

Кабмін не прийняв рішення щодо призначення членом Нацкомісії з тарифів (НКРЕКП) одного з переможців конкурсу.

Про це повідомила у Facebook секретар Конкурсної комісії Світлана Голікова.

"Кабінет Міністрів не прийняв рішення щодо призначення членом НКРЕКП одного з переможців - Олександра Формагея, Олександра Косянчука.

"Презентував їх на засіданні міністр Галущенко, уся процедура тривала біля 2х хвилин. Обговорення не було, кандидатів не запрошували. Судячи із голосування прем'єра, то члени уряду і він особисто "утримались". Мотиви голосування не оголошувались", - написала вона.

У липні Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП передала на розгляд Кабміну дві кандидатури на одну вакантну посаду члена НКРЕКП: Олександра Формагея (комплаенс-офіцер "Укргідроенерго") і Олександра Косянчука (заступник директора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП).

Нагадаємо:

31 березня 2021 року Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила конкурс на добір нового члена регулятора.

Перед цим відповідно до результатів оцінювання кандидатів на посаду члена НКРЕКП, переможці оцінювання - ексголова НЕК "Укренерго" Костянтин Ущаповський та ексчлен НКРЕКП Руслан Машляковський за результатами двох етапів співбесід набрали найбільшу і рівну кількість балів - по 156,3.

Проте уряд протокольним рішенням засідання від 28 жовтня 2020 року відхилив пропозицію конкурсної комісії щодо кандидатів на цю посаду Машляковського і Ущаповського.

У червні 2020 року Кабмін визначив склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У грудні 2019 року народні депутати прийняли закон, яким привели діяльність тарифного регулятора у відповідність до Конституції - НКРЕКП отримала спеціальний статус при Кабміні та додаткові контрольні функції.

За новим законом, Нацкомісія втратила статус незалежного державного колегіального органу. Тепер НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом при Кабміні.

Право призначати членів комісії передано від президента до Кабінету міністрів. Уряд має створити конкурсну комісію з п’яти осіб, троє з яких від профільного комітету Ради, та по одному – від Мінекоенерго та Мінрегіону.

У разі неправомочності регулятора (відсутності кворуму), Кабмін отримав право призначати членів комісії на термін до трьох місяців.

Регулятор також зробили підзвітним парламенту. Щороку до 1 червня комісія має звітувати перед Радою про свою діяльність за попередній рік.

Економічна правда