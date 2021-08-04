Офіційний курс: гривня утримує позиції
Середа, 4 серпня 2021, 11:15
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 4 серпня на рівні 26,84 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,89 грн (на 3 серпня – 31,90 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 3 серпня на рівні 26,84 гривні.
3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 — 26,84 гривні.
3 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.
Економічна правда
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