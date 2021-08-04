У липні ринок нових легкових авто зріс на 16% – асоціація
У липні 2021 року українці купили і зареєстрували майже 9,8 тис нових легкових авто - кількість реєстрацій зросла на 16% порівняно з торішнім показником.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
Зазначається, що у липні українці придбали і зареєстрували 9 768 авто, при цьому, найкращий результат на ринку продемонструвала японська марка Toyota (1535 авто, +34%).
На другому місці - Renault (1301 авто, -10%), замикає топ-3 Kia (800 авто, +87%).
Також у топ-5 Skoda (618 авто, +35%) та Hyundai (465 авто, +5%).
При цьому, бестселером місяця став кросовер Toyota RAV4, впродовж липня автомобілі цієї моделі отримали 659 реєстраційних номерів.
"Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 58,1 тис. нових легкових автомобілів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У березні 2021 року в Україні реалізували та зареєстрували більше 9 тисяч авто - порівняно з минулим роком березневі реєстрації нових автомобілів зросли на 45%.
У квітні 2021 року українці купили та поставили на облік більше 10 тис нових легкових авто - це майже втричі більше, ніж роком раніше.
За червень 2021 року 8,8 тис нових авто поповнили автопарк України - це на 21% більше, ніж торік.
Економічна правда
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