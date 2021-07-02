У червні ринок нових легкових авто зріс на 21% – асоціація

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За червень 2021 року 8,8 тис нових авто поповнили автопарк України - це на 21% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що цей показник - майже на 36% більше червневого доковідного 2019 року.

Реєстрації нових машин зросли на 4% щодо результату попереднього місяця.

При цьому, найпопулярнішою маркою червня стала Toyota - 1296 авто, +25% (рік тому була Renault).

На другому місці - Renault (986 авто, -15%), на третьому - Kia (742 авто, +10%).

Також у топ-5 Skoda (609 авто, +27%) та Hyundai (441 авто, +11%).

Бестселером місяця став Toyota Rav-4 (547 авто).

Загалом за перше півріччя в Україні зареєстрували 48,4 тис нових легкових автомобілів - це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

У березні 2021 року в Україні реалізували та зареєстрували більше 9 тисяч авто - порівняно з минулим роком березневі реєстрації нових автомобілів зросли на 45%.

У квітні 2021 року українці купили та поставили на облік більше 10 тис нових легкових авто - це майже втричі більше, ніж роком раніше.

Економічна правда