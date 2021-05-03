У квітні українці купили більше 10 тисяч нових легкових авто – асоціація
У квітні 2021 року українці купили та поставили на облік більше 10 тис нових легкових авто - це майже втричі більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
"Таке значне квітневе зростання реєстрацій нових авто пояснюється виключно низькою базою порівняння, причиною якої є жорсткі карантинні обмеженнями через COVID-19, що діяли в Україні торік.
Відносно попереднього місяця поточного року попит на нові авто збільшився на 11 відсотків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лідирує на ринку японська марка Toyota (продажі у річному вимірі зросли майже вчетверо - до 1618 шт.).
Також у топ-3 - Renault (+58%, 1215 реєстрацій) та KIA (ріст у понад 3 рази, 830 авто).
Далі йдуть Skoda (+242%, 616 нових авто) та Volkswagen (ріст продажів у понад 9 разів, 482 авто).
"Бестселером місяця став кросовер KIA Sportage - 640 нових автомобілів цієї моделі поповнили у квітні український автопарк.
Всього з початку року на українському ринку було зареєстровано 31,1 тис нових легкових автомобілів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - додали в асоціації.
Нагадаємо:
У березні 2021 року в Україні реалізували та зареєстрували більше 9 тисяч авто - порівняно з минулим роком березневі реєстрації нових автомобілів зросли на 45%.
Економічна правда
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