У квітні українці купили більше 10 тисяч нових легкових авто – асоціація

У квітні 2021 року українці купили та поставили на облік більше 10 тис нових легкових авто - це майже втричі більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Таке значне квітневе зростання реєстрацій нових авто пояснюється виключно низькою базою порівняння, причиною якої є жорсткі карантинні обмеженнями через COVID-19, що діяли в Україні торік.

Відносно попереднього місяця поточного року попит на нові авто збільшився на 11 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідирує на ринку японська марка Toyota (продажі у річному вимірі зросли майже вчетверо - до 1618 шт.).

Також у топ-3 - Renault (+58%, 1215 реєстрацій) та KIA (ріст у понад 3 рази, 830 авто).

Далі йдуть Skoda (+242%, 616 нових авто) та Volkswagen (ріст продажів у понад 9 разів, 482 авто).

"Бестселером місяця став кросовер KIA Sportage - 640 нових автомобілів цієї моделі поповнили у квітні український автопарк.

Всього з початку року на українському ринку було зареєстровано 31,1 тис нових легкових автомобілів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У березні 2021 року в Україні реалізували та зареєстрували більше 9 тисяч авто - порівняно з минулим роком березневі реєстрації нових автомобілів зросли на 45%.

Економічна правда