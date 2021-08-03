Гривня дещо ослабла на закритті міжбанку

пресслужба нбу / flickr

3 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,86 — 26,88 гривні;

Євро — 31,88 — 31,89 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,79 — 26,98 гривні. Євро купують за 31,68 гривні, продають за 32,02 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,93 – 26,95 гривні, євро – 31,81 – 31,87 гривні.

Нагадуємо:

3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 — 26,84 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 3 серпня на рівні 26,84 гривні.

Економічна правда