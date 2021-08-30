У Мінагро розповіли, скільки в Україні заставної землі

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Станом на кінець серпня з метою отримання кредиту було оформлено під заставу близько 5 тис 300 га заставних ділянок.

Про це під час прес-конференції розповів заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Дзьоба.

"Вводячи вільний обіг землі сільгосппризначення, ми фактично запускаємо ринок кредитування під заставу такої землі. Очевидно, що це буде довгий процес. Станом на кінець серпня всього землі під заставу для кредитів було близько 5 тисяч 300 га - це поки що дуже мало", - визнав він.

За словми заступника міністра, кредитування під заставу ділянок йде повільно, але далі буде розвиватися, оскільки це новий вид ліквідного активу.

"Тепер українські аграрії, будучи власниками землі, власниками основного активу, мають можливість планувати на більш довготривалу перспективу - на більші інвестиційні горизонти. Це відкриває нові можливості по збільшенню переробної галузі, більших інвестицій в галузь переробки, обробки зерна", - додав Дзьоба.

Про ринок землі розповідаємо у статті: Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 14 липня схвалив проект постанови, якою уможливив надання кредитів під держгарантії малим фермерам на придбання землі сільськогосподарського призначення.

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда