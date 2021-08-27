Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара

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27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,91 — 26,93 гривні;

Євро — 31,67 — 31,69 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,02 гривні. Євро купують за 31,36 гривні, продають за 31,74 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,98 – 27,00 гривні, євро – 31,51 – 31,66 гривні.

Нагадуємо:

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 — 26,85 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 27 серпня на рівні 26,77 гривні.

Економічна правда