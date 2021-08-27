Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара
27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,91 — 26,93 гривні;
Євро — 31,67 — 31,69 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,02 гривні. Євро купують за 31,36 гривні, продають за 31,74 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,98 – 27,00 гривні, євро – 31,51 – 31,66 гривні.
Нагадуємо:
27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 — 26,85 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 27 серпня на рівні 26,77 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua