Наглядова рада "Укрнафти" продовжила контракт з головою правління до листопада

Олег Гез фото: укрнафта

Наглядова рада "Укрнафти" продовжила контракт із головою правління Олегом Гезом до листопада цього року.

Про це пвідомив сам Гез в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Контракт був продовжений окремо від зборів акціонерів - наглядовою радою до листопада 2021 року", - сказав він.

При цьому Гез підтвердив свою зацікавленість взяти участь в майбутньому конкурсі на зазначену посаду після його оголошення.

За його оцінкою, менеджмент компанії добре спрацював у 2020 році в умовах обвалу цін на енергоресурси минулої весни і пандемії COVID-19.

"Ми 2020 рік спрацювали добре, утримали видобуток. Це було непросто, тому що наші родовища сильно виснажені, падає базова видобуток і потрібно вживати всіх можливих заходів для її утримання", - сказав Гез.

Він також відзначив завершення процесу по врегулюванню податкового боргу та отримання "Укрнафтою" за підсумками 2020 року чистого прибутку в розмірі 4,269 млрд грн.

"Ми показали дуже серйозний фінансовий результат по року. Він позитивний і виділяється на тлі інших компаній сектора. Так, ми розуміємо, що він, в тому числі, склався за рахунок реалізації угоди по газу в рамках процесу по врегулюванню податкового боргу.

Але, тим не менш, ми нарешті змогли цю історію з податковим боргом розкрутити і закрити. Я вважаю це великим досягненням компанії і її менеджменту", - додав Гез.

Нагадуємо:

У травні наглядова рада "Укрнафти" припинила проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління у зв’язку із "зміною поточної економічної ситуації".

Також наглядова рада у зв’язку із припиненням проведення конкурсу обрала т.в.о голови Олега Геза.

Акціонери "Укрнафти" з 30 квітня 2019 року припинили повноваження голови правління Марка Роллінса й обрали виконувачем цих обов'язків Олега Геза, який з жовтня 2017 року обіймав посаду виконавчого віце-президента компанії з питань збуту.

31 липня 2020 року наглядова рада "Укрнафти" уклала контракт із новим головою правління Олегом Гезом, який виконував обов’язки голови з квітня 2019-го року.

Менеджмент "Укрнафти" з 2003 року контролюється групою "Приват", якій належить 43% акцій компанії. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти