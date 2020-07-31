"Укрнафта" уклала контракт із новим головою правління 

31 липня наглядова рада "Укрнафти" уклала контракт із новим головою правління Олегом Гезом, який виконував обов’язки голови з квітня 2019-го року.

Про це компанія зазначила у повідомленні в системі розкриття інформації НКЦПФ.

Нагадуємо:

У травні наглядова рада "Укрнафти" припинила проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління у зв’язку із "зміною поточної економічної ситуації".

Також наглядова рада у зв’язку із припиненням проведення конкурсу обрала т.в.о голови Олега Геза.

Незалежний член наглядової ради "Укрнафти" Андрій Бойцун розкритикував рішення наглядової ради про призупинення конкурсу з відбору глави правління який проведено вже на 95%, і спробує переконати наглядову раду і довести конкурс до кінця.

Акціонери "Укрнафти" з 30 квітня 2019 року припинили повноваження голови правління Марка Роллінса й обрали виконувачем цих обов'язків Олега Геза, який з жовтня 2017 року обіймав посаду виконавчого віце-президента компанії з питань збуту.

Менеджмент "Укрнафти" з 2003 року контролюється групою "Приват", якій належить 43% акцій компанії. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти

Економічна правда