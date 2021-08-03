"Укрнафта" звернулась до Зеленського через штраф АМКУ в 2,4 мільярда

укрнафта

ПАТ "Укрнафта" звернулась до президента Володимира Зеленського через дії Антимонопольного комітету, який оштрафував компанію на 2,37 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті компанії.

У компанії вважають, що дії АМКУ "порушують законодавство і ставлять під загрозу виконання Україною своїх зобов'язань по асоціації з ЄС".

"Укрнафта" також звернулась до Мінюсту, Мінекономіки та Мінфіну.

Компанія нагадує, що 30 березня 2021 року Антимонопольний комітет прийняв рішення, згідно з яким "Укрнафта" була оштрафована на 2,37 млрд грн за антиконкурентні дії на ринку світлих нафтопродуктів в 2015-2017 роках.

"Укрнафта" заявляє, що комітет застосував до компанії штраф, що у 6 разів вищий, за допустимий по закону.

При визначенні розміру штрафу, наголошують в компанії, АМКУ мав враховувати розмір виручки виключно від діяльності мережі АЗС компанії (3,9 млрд грн). Тоді сам штраф не перевищував би 400 млн грн.

"АМКУ відмовився застосовувати власні роз'яснення і для визначення розміру штрафу взяв загальну виручку "Укрнафти" за 2020 рік, до складу якої входили як оптові продажі нафти, так і продаж НАК "Нафтогаз України" в 2020 році природного газу, а також дохід, отриманий від інших послуг", - додали в компанії.

Зеленського просять провести перевірку дій членів АМКУ під час прийняття рішення від 30 березня.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет визнав дії компаній групи "Приват" Ігоря Коломойського антиконкурентними узгодженими діями і наклав на компанії штраф – 4,7 млрд грн.

Мова йде про ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС (у т. ч. ПАТ "Укрнафта").

Справа стосується цін на світлі нафтопродукти. Встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками "Авіас". У цьому проекті беруть участь близько 1625 АЗС. Вони працюють під різними брендами у всіх регіонах, а їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Справу щодо можливої змови на ринку палива АМКУ відкрив у 2016 році.

Пов’язана з групою Приват "Укртатнафта" заявляє, що штраф Антимонопольного комітету у 2,9 мільярда гривень щодо змови у 2016 році на ринку пального є протиправним, адже Комітет не врахував наданих компанією експертиз.

"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Економічна правда