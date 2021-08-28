Аналітики KSE про 653 мільйони на зарплати шахтарям: порушує принцип рівних умов

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Аналітики KSE заявили, що нещодавня (17 серпня) виплата 653 мільйонів на зарплати шахтарям порушує принцип щодо забезпечення рівних умов у порівнянні з приватними компаніями.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП.

Там нагадали, що виплата була здійснена шляхом перерозподілу витрат з однієї статті витрат держбюджету: "Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств", на іншу статтю витрат: "Реструктуризація вугільної промисловості"

"Відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами, надання державної допомоги підприємствам, які знаходяться у державній власності, для покриття їх операційних витрат порушує принцип щодо забезпечення рівних умов у порівнянні з приватними компаніями", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також зазначили, що постанова Кабміну "Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі" містить пункт, що дозволяє за рахунок державної допомоги покривати експлуатаційні витрати вугільних шахт до 1 вересня 2022 року.

Нагадуємо:

Держказначейство за ініціативи Міністерства енергетики 16 серпня спрямувало на рахунки вугледобувних підприємств 653 млн грн для виплати заробітної плати шахтарям.

Раніше гірники повідомили, що з березня не отримували зарплатню та оприлюднили заяву, в якій обіцяють пікетувати будівлю Офісу президента та перекривати дороги міжнародного значення.

У пресслужбі Міністерства енергетики згодом повідомили, що виплата заборгованості із зарплати відбудеться 16 серпня. Загалом буде виплачено 653 млн грн.

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