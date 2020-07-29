У "МАУ" заявили про 60 мільйонів доларів збитків і скорочення 900 співробітників

Авіакомпанія "МАУ" унаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 млн доларів збитків та скорочує 900 співробітників.

Про це заявив прес-секретар президента компанії Дмитро Дьошин у коментарі "Укрінформу".

"Кожен місяць простою авіакомпанії коштують близько 14,5 млн доларів обов'язкових витрат, що й сформувало обсяг збитку близько 60 млн за період припинення діяльності компанії", - розповів Дьошин.

"Простой в роботі компанії та істотне зниження обсягів роботи авіакомпанії після відновлення авіасполучення Україною призводить до вимушеного поступового скорочення близько 900 співробітників МАУ", - додав він.

За його словами, насправді вважати польоти відновленими важко навіть зараз, оскільки після відновлення Україною авіасполучення у червні здійснювати планування маршрутів доводиться в умовах великої кількості обмежень з боку інших держав.

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