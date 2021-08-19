Аграрна галузь поновила зростання до 2,5% вперше з лютого торік

unsplash

Індекс сільськогосподарської продукції вперше з лютого 2020 року набув позитивного значення з приростом у 2,5%, за першу половину 2021 року падіння становило 8,2%.

Про це повідомляє Держстат, Мінекономіки.

Агровиробництво поновило зростання завдяки високим темпам зростання виробництва у рослинництві – на 7% (за січень-червень воно "впало" на 26,4%).

джерело: держстат

"Зростання виробництва у рослинництві відбулося в умовах виходу на активну фазу збиральної кампанії у південних регіонах з отриманням високої врожайності майже всіх культур", – прокоментував перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк.

За його словами, врожайність зернових культур зросла на 18% порівняно з минулим роком. Наразі зібрано понад 31 млн тонн зернових, що на 11% більше, ніж торік. Виробництво продукції рослинництва підприємствами зросло на 8,5%, господарствами населення – на 4,4%.

У регіональному розрізі попри складні погодні умови в окремих регіонах виробництво продукції рослинництва зросло у 10 регіонах, зокрема у Одеській (зростання у 2,24 раза) та Миколаївській (+34,3%) областях.

Стримує розвитку сільського господарства складна ситуація у тваринництві, де за підсумком січня-липня виробництво скоротилось на 4,9%. У регіональному розрізі деякі області показали приріст: Дніпропетровська (+7,9%), Тернопільська (+7,0%) та Львівська (+4,2%).

Нагадуємо:

За оцінкою Держстату реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у ІІ кварталі на 5,4% відносно ІІ кварталу торік.

Економічна правда