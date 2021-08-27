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Morgan Stanley погіршив прогноз зростання ВВП України до 3,4%

П'ятниця, 27 серпня 2021, 19:33
 
unsplash

Аналітики Morgan Stanley погіршили оцінку зростання ВВП України в 2021 році до 3,4% проти прогнозованих раніше 4,5%, також очікують підвищення ставки НБУ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на матеріали у розпорядженні редакції.

"Ми як і раніше прогнозуємо послідовне зростання в ІІІ і ІV кварталах 2021 року внаслідок ліпшого урожаю, сталого внутрішнього відновлення на тлі зняття обмежень, пов'язаних з COVID-19, і подальше відновлення зовнішнього попиту", - пояснили аналітики.

У 2022 році аналітики очікують зростання у 4,2%. Серед ризиків прогнозу Morgan Stanley визначає низькі темпи вакцинації в порівнянні з іншими країнами.

Також аналітики прогнозують збільшення Національним банком облікової ставки з нинішніх 8% річних до 8,5% під час перегляду 9 вересня.

У Morgan Stanley, зокрема, очікують на зниження справедливої вартості ВВП-варантів від номіналу до 151% з очікуваних раніше 156% через більш повільне зростання економіки.

Аналітики прогнозують, що Міністерство фінансів прагнутиме викупити додаткові варанти в майбутньому. Цьогоріч це виглядає малоймовірним через високу ціну і брак коштів внаслідок затримки фінансування МВФ.

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Нагадуємо:

За оцінкою Держстату реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у ІІ кварталі на 5,4% відносно ІІ кварталу торік.

Центр макроекономічного моделювання Київської школи економіки погіршив прогноз зростання ВВП у 2021 році до 3,6% порівняно з 4,7% в квітневому прогнозі та покращив прогноз росту ВВП на 2022 рік - 4,4% порівняно з 2,7%.

Національний банк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.

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ВВП Morgan Stanley

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