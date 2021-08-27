УЗ заплатить Deutsche Bahn 1 мільйон євро за консалтинг щодо пасажирських перевезень
ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" АТ "Укрзалізниця" 19 серпня повідомило про намір укласти угоду з компанією "DB Engineering & Consulting GmbH" (Німеччина) про консультаційні послуги із питань підприємницької діяльності і управління вартістю 1,08 млн євро. 26 серпня уклали договір.
Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані у системі "Прозорро".
Зазначається, що дочірня фірма німецької держкомпанії "Deutsche Bahn" до осені 2022 року буде надавати "Укрзалізниці" аналітичні послуги.
Аванс становить 20%, решту 80% оплатять після надання послуг.
Замовлення включає наступні три проєкти:
- впровадження суспільно важливих перевезень (PSO) пасажирів, перший контрактний період розраховано на 3-5 років;
- розробка бізнес-планів для пасажирських компаній, що здійснюють перевезення у далекому та приміському сполученнях на 2022-2026 роки;
- підтримка оновлення парку рухомого складу для здійснення пасажирських перевезень.
"Послуги стосуються всієї "Укрзалізниці", але їх замовляє "КЕВРЗ", який не є замовником за законом "Про публічні закупівлі".
Завод оголосив спрощену/допорогову закупівлю, на яку прийшла тільки фірма "DB Engineering & Consulting GmbH". Вона стала переможцем, адже така процедура може успішно відбутись навіть за наявності лише одного учасника", - додають "Наші гроші".
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Нагадаємо:
"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn Engineering&Consulting уклали договір щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень - у разі успішної співпраці вже у 2022 році німці можуть взяти в управління ці перевезення.
Укрзалізниця уклала договір із німецькою Deutsche Bahn Engineering & Consulting, яка консультуватиме УЗ щодо підготовки інвестплану для підвищення енергоефективності та формування нової системи енергоменеджменту, для цього ЄБРР надав 370 тисяч євро гранту.
Економічна правда
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