УЗ заплатить Deutsche Bahn 1 мільйон євро за консалтинг щодо пасажирських перевезень

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ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" АТ "Укрзалізниця" 19 серпня повідомило про намір укласти угоду з компанією "DB Engineering & Consulting GmbH" (Німеччина) про консультаційні послуги із питань підприємницької діяльності і управління вартістю 1,08 млн євро. 26 серпня уклали договір.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані у системі "Прозорро".

Зазначається, що дочірня фірма німецької держкомпанії "Deutsche Bahn" до осені 2022 року буде надавати "Укрзалізниці" аналітичні послуги.

Аванс становить 20%, решту 80% оплатять після надання послуг.

Замовлення включає наступні три проєкти:

впровадження суспільно важливих перевезень (PSO) пасажирів, перший контрактний період розраховано на 3-5 років;

розробка бізнес-планів для пасажирських компаній, що здійснюють перевезення у далекому та приміському сполученнях на 2022-2026 роки;

підтримка оновлення парку рухомого складу для здійснення пасажирських перевезень.

"Послуги стосуються всієї "Укрзалізниці", але їх замовляє "КЕВРЗ", який не є замовником за законом "Про публічні закупівлі".

Завод оголосив спрощену/допорогову закупівлю, на яку прийшла тільки фірма "DB Engineering & Consulting GmbH". Вона стала переможцем, адже така процедура може успішно відбутись навіть за наявності лише одного учасника", - додають "Наші гроші".