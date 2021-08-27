Дослідження: 45% українців хочуть придбати квартиру, і тільки 6% – можуть

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45% мешканців Києва, обласних центрів та міст-мільйонників хотіли би покращити житлові умови і придбати нове житло.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, яке на замовлення компанії M4U провела компанія Gradus.

За розрахунками M4U, у 2020 році лише близько 3% "бажаючих" змогли придбати нову квартиру.

Як повідомив директор M4U Володимир Даниленко, внаслідок локдаунів 2020-2021 років та запуску програми іпотечного кредитування під 7% кількість інвесторів, що розглядають можливість купівлі квартири на вторинному ринку, зрівнялася з "первинкою".

Таким чином, загалом близько 6% мешканців Києва, обласних центрів та міст-мільйонників 2020 року мали фінансову можливість реалізувати бажання придбати квартиру.

Детальніше читайте за посиланням: Промзони очікують жителів: де в Києві є вільна земля для забудовників

Нагадуємо:

У 2020 році забудовники та посередники продали на первинному ринку нерухомості Києва близько 40,5 тисячі квартир.

Олександр Колесніченко, ЕП