Стало відомо, скільки нових квартир продають у Києві

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У 2020 році забудовники та посередники продали на первинному ринку нерухомості Києва близько 40,5 тисячі квартир.

Про це йдеться у розрахунках компанії M4U, повідомляється в статті на Економічній правді.

Дослідники отримали цю цифру завдяки власній прогностичній моделі, точність якої оцінюється у 80%. За даними партнерів M4U, прогноз співпадає з офіційними даними доволі точно.

Зазначимо, що офіційна інформація про кількість проданих квартир та ємність ринку відсутня, оскільки продаж квартир та їх реєстрація є розірваними у часі подіями: багато інвесторів інвестують в житло на етапі будівництва, а право власності отримують після введення будинку в експлуатацію.

За розрахунками M4U, торік забудовники у Києві виручили за продані квартири 75 млрд грн. Таким чином, середня вартість нової квартири у столиці становить 1,85 млн грн або 68,6 тис доларів за середньорічним курсом.

Детальніше читайте за посиланням: Промзони очікують жителів: де в Києві є вільна земля для забудовників

Олександр Колесніченко, ЕП