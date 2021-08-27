Забудовникам знадобиться 50 років, щоб забудувати тільки 20% промзон Києва

Postindustrial Kyiv

Будівельним компаніям знадобиться 53 роки на девелопмент близько однієї п'ятої території київських промислових зон за нинішніх цін та торішнього рівня попиту.

Про це йдеться у розрахунках компанії M4U, повідомляється в статті на Економічній правді.

Йдеться про ті ділянки промислових зон, щодо яких вже розроблені детальні плани територій, і в яких передбачена майбутня житлова забудова. Тобто ті ділянки, які рано чи пізно, але точно будуть забудовані житловими будинками.

За розрахунками, забудовники можуть отримати 4 трлн грн доходу у разі викупу інвесторами 100% квартир на початковій стадії реалізації проєктів.

Розробники наголошують, що отримана цифра – це обережний розрахунок на основі поточних цін. Висхідні дані постійно змінюються з подорожчанням житла та зростанням ринку.

"Ми не намагалися досягти 100-відсоткової точності. Це не комерційна інформація, яку девелопер може покласти в основу бізнес-плану. Цей сервіс розрахований привернути увагу на обсяг і потенціал ринку", – заявив директор компанії M4U Володимир Даниленко.

Для розрахунку ємності ринку дослідники взяли показник попиту на квартири за 2020 рік. Торік забудовники у Києві продали 40,5 тис квартир на загальну суму 75 млрд грн.

Детальніше читайте за посиланням: Промзони очікують жителів: де в Києві є вільна земля для забудовників

Олександр Колесніченко, ЕП