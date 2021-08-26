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Офіційний курс гривні знову ослабнув

Четвер, 26 серпня 2021, 19:22
 
фото нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 27 серпня на рівні 26,77 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,51 грн (на 26 серпня – 31,34 гривні).

Нагадуємо:

26 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 — 26,85 гривні.

26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 — 26,74 гривні.

Економічна правда

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