Офіційний курс гривні знову ослабнув
Четвер, 26 серпня 2021, 19:22
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 27 серпня на рівні 26,77 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,51 грн (на 26 серпня – 31,34 гривні).
Нагадуємо:
26 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 — 26,85 гривні.
26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 — 26,74 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua