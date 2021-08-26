Кабмін перепризначив Тафтая головою Держкосмосу

Володимир Тафтай фото: укрінформ

Кабінет міністрів перепризначив Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 26 серпня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Тафтай очолював Держкосмос з лютого, проте тоді був призначений за "карантинною" процедурою поза конкурсом.

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Нагадаємо:

Минулого тижня повідомлялось, що Володимир Тафтай переміг у конкурсі на зайняття посади голови Державного космічного агентства.

Кабінет Міністрів на засіданні 24 лютого призначив Володимира Тафтая на посаду очільник Державного космічного агентства.

Кабінет міністрів 17 листопада 2020 року звільнив голову Державного космічного агентства Володимира Усова.

Економічна правда