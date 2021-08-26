Всі розділи
Укр / Рус

Земельний гід

Проєкт ЕП про ринок землі: все, що треба знати

Ринок землі: кількість угод наблизилась до 9,5 тисяч

Четвер, 26 серпня 2021, 13:05
 
Unsplash

Станом 25 серпня укладено 9423 угоди у рамках ринку землі, за кількістю правочинів лідирує Київська область (1142).

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що 4784 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. 

 

Всього заяв - 5372, із них погоджено 4712, в черзі на розгляд - 37, відмову отримали 623.

Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом

За площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 391,4 га) та Харківська (2 275,3 га) області.

У кількісному розрізі найбільше правочинів здійснено на Київщині (1142 угоди) та Полтавщині (950 угод).

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. 

Ринок землі: не все так досконало

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ринок землі Мінагрополітики

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ринок землі: уже уклали майже 8 тисяч угод 20 серпня 2021, 17:10
Ринок землі: кількість угод наближається до 8 тисяч 18 серпня 2021, 11:55
Ринок землі: кількість угод наблизилась до 7,5 тисяч 17 серпня 2021, 18:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!