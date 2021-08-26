Ринок землі: кількість угод наблизилась до 9,5 тисяч

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Станом 25 серпня укладено 9423 угоди у рамках ринку землі, за кількістю правочинів лідирує Київська область (1142).

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зазначається, що 4784 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Всього заяв - 5372, із них погоджено 4712, в черзі на розгляд - 37, відмову отримали 623.

За площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 391,4 га) та Харківська (2 275,3 га) області.

У кількісному розрізі найбільше правочинів здійснено на Київщині (1142 угоди) та Полтавщині (950 угод).

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.

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Економічна правда