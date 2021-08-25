Зниження тарифів на електроенергію не перешкоджає діалогу з МВФ

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Рішення уряду знизити тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт не має негативно вплинути на перемовини України з Міжнародним валютним фондом, уряд також не дотуватиме енергогенеруючі компанії.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Такий крок знаходиться в рамках зобов'язань України за програмою stand-by із МВФ за умови, що він не становить фіскальних ризиків для бюджету, заявив він.

"Я не бачу підстав, чому це рішення має вплинути на переговори. Наша програма, за великим рахунком, не фокусується на підвищенні чи зниженні тарифів. Ці тарифні історії цікаві з точки зору фіскальних ризиків", – пояснив Марченко.

За його словами, наразі негативної комунікації від фонду з приводу цього рішення немає, і її не очікується у в майбутньому. Він зазначив, що тарифи – це справа Міненерго, тому саме вони спілкуються з фондом.

"Але немає сумнівів у тому, що це рішення має бути фіскально збалансованим. З бюджету ми покривати якісь тарифні потреби не будемо", – наголосив Марченко.

Він зазначив, що основне завдання - збалансувати енергоринок, і Міненерго несе ризики та відповідальність за зниження тарифів. Водночас якщо "Енергоатом" та "Укргідроенерго" пішли на це зниження, значить, вони прорахували ці ризики. "Жодним чином бюджет України не дотуватиме ці компанії", – додав міністр.

Нагадуємо:

Тариф на електроенергію у 1,44 грн/кВт-год діятиме з 1 жовтня до 30 квітня 2022 року для споживання обсягом до 250 кВт за місяць, для споживання понад цей обсяг тариф залишається 1,68 грн/кВт-год.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення знизити тариф на електроенергію для населення до 1,44 грн/кВт за умови споживання до 250 кВт-год на місяць.

Економічна правда