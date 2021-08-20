Номінаційний комітет заслухав 5 фіналістів конкурсу на директора "Укрспирту"
Номінаційний комітет заслухав 5 фіналістів конкурсу на посаду директора ДП "Укрспирт".
Про це повідомив у Facebook нинішній в.о. директора держкомпанії Сергій Блескун, який є одним із кандидатів.
"Відбулось засідання Номінаційного комітету, де було заслухано 5 фіналістів конкурсу на посаду директора ДП "Укрспирт". Я був одним із кандидатів.
Презентував свою стратегію завершення приватизації Укрспирту найближчим часом і з найменшими втратами. Чекаю на рішення", - написав Блескун.
За його словами, підприємство чекає призначення постійного керівника близько двох років.
Нагадаємо:
Раніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору на посаду директора ДП "Укрспирт",
Раніше державне підприємство "Укрспирт" оголосило про пошук рекрутерів, які будуть займатись відбором повноцінного керівника "Укрспирту".
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Економічна правда
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