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Номінаційний комітет заслухав 5 фіналістів конкурсу на директора "Укрспирту"

П'ятниця, 20 серпня 2021, 11:50
 
фото: укрспирт

Номінаційний комітет заслухав 5 фіналістів конкурсу на посаду директора ДП "Укрспирт".

Про це повідомив у Facebook нинішній в.о. директора держкомпанії Сергій Блескун, який є одним із кандидатів.

"Відбулось засідання Номінаційного комітету, де було заслухано 5 фіналістів конкурсу на посаду директора ДП "Укрспирт". Я був одним із кандидатів.

Презентував свою стратегію завершення приватизації Укрспирту найближчим часом і з найменшими втратами. Чекаю на рішення", - написав Блескун.

За його словами, підприємство чекає призначення постійного керівника близько двох років.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство економіки оголосило про початок конкурсного відбору на посаду директора ДП "Укрспирт",

Раніше державне підприємство "Укрспирт" оголосило про пошук рекрутерів, які будуть займатись відбором повноцінного керівника "Укрспирту".

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Економічна правда

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