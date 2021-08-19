Зеленський сподівається, що Меркель приїде до Києва з "енергетичними" гарантіями

фото пресслужба офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати гарантії енергетичної безпеки для України під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Він зазначив, що не очікує, що "канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки".

"Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС", – розповів Зеленський в інтерв’ю виданням з країн "Нормандської четвірки" та США.

Зеленський зауважив, що Ангела Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід надто м’яким.

"Вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко", – додав він.

Нагадуємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не дуже вірить", що всі зобов'язання в рамках угоди США і Німеччини будуть виконані і ще раз звернеться до президента США Байдена з проханням втрутитись в ситуацію.

Економічна правда