"Доступних кредитів" видали вже на понад 53 мільярди
Від старту програми "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 312 кредитів на загальну суму 53,6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
З них 20,07 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів; 6,6 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі. Ще 26,95 млрд грн у якості антикризових кредитів.
За тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 444 кредити на загальну суму 1,16 млрд грн.
Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.
Нагадуємо:
З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 453 кредитів на загальну суму 51,3 млрд грн.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua