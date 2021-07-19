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"Доступних кредитів" видали вже на понад 53 мільярди

Понеділок, 19 липня 2021, 14:54
 
мінфін

Від старту програми "Доступних кредитів 5-7-9%" уповноважені банки видали 20 312 кредитів на загальну суму 53,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З них 20,07 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів; 6,6 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі. Ще 26,95 млрд грн у якості антикризових кредитів.

За тиждень уповноважені банки державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 444 кредити на загальну суму 1,16 млрд грн.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 33-ма банками.

Нагадуємо:

З початку держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 19 453 кредитів на загальну суму 51,3 млрд грн.

Економічна правда

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