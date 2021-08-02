Ціна Bitcoin впала нижче 40 тисяч доларів після росту до тримісячного максимуму

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Вартість біткоїна упала нижче 40 тисяч доларів після зростання до максимуму з травня - аналітики пояснюють зниження прагненням інвесторів зафіксувати прибуток.

Про це пише Bloomberg та свідчать дані біржі Coindesk.

Як свідчать дані Coindesk, за останню добу вартість криптовалюти знижувалась до 32 292 дол.

Станом на 11:14 2 серпня (за Києвом) біткоїн торгувався по 39,9 тис дол.

При цьому, у суботу на піку біткоїн коштував близько 42 тис дол.

В останні тижні ріст валюти підтримували коментарі мільярдера Ілона Маска та засновника компанії ARK Investment Management Кеті Вуд, а також - припущення про можливе запровадження оплати криптовалютою компанією Amazon, зазначає Bloomberg.

Водночас останнє зниження вартості аналітики пов'язують із прагненням інвесторів зафіксувати прибуток, додає агентство.

Деніел Кім, представник біржі Maple Finance, сказав, що падіння цін, ймовірно, пов'язане з невизначеністю навколо законопроєкту, підготовленого Сенатом США.

Початкова версія законопроєкту передбачала посилення вимог до надання інформації про транзакції і розширення поняття "брокер", в тому числі на децентралізовані біржі.

Нагадаємо:

У ніч з 31 липня на 1 серпня котирування найпоширенішої в світі криптовалюти Bitcoin за кілька годин піднялися з рівня близько 39 тис дол до 42 411 дол.