Регулятор викупив на міжбанку 32 мільйони доларів

Нацбанк протягом тижня 19-23 липня викупив на міжбанку 32 млн доларів, операцій з продажу регулятор не здійснював.

Про це свідчать дані НБУ.

Увесь обсяг операцій з купівлі валюти НБУ здійснив за найкращим курсом (Matching).

Загалом з початку року НБУ викупив на ринку 1,025 млрд дол, продав 169,5 млн дол.

У 2020 році Нацбанк викупив на ринку 4,93 млрд дол, продав 3,89 млрд дол.

Нагадуємо:

Нацбанк протягом тижня 12-16 липня не здійснював операцій з купівлі або продажу валюти на міжбанківському ринку.

Національний банк з 1 серпня зменшує планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів, бо міжнародні валютні резерви знаходяться на високому рівні.

Економічна правда