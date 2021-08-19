Із 20 серпня на дорогах з'явиться більше камер автофіксації: де саме

фото: мвс

З 20 серпня на автодорогах Житомирської, Одеської і Чернігівської областей та у містах Чернігів, Черкаси, Житомир і Львів запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає прес-служба МВС.

Житомирська область (3 прилади контролю "КАСКАД"):

на 174 км+600 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);

на 127 км+246 автодороги М-06, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);

на 230 км+853 автодороги М-06, у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 110 км/год).

Чернігівська область (1 прилад контролю "КАСКАД")

на 113 км+864 автодороги М-01, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год).

Одеська область (1 прилад контролю "КАСКАД")

на 465 км+483 автодороги М-05, у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

м. Житомир (3 прилади контролю "КАСКАД")

Чуднівський міст, у напрямку вул. Леха Качинського (обмеження швидкості 50 км/год)

Чуднівський міст, у напрямку вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Перемоги, 86, у напрямку вул. Миколи Сциборського (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Хуторівка, 8, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Володимира Великого, 18, у напрямку вул. Стрийської (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Черкаси (4 прилади контролю "КАСКАД")

просп. Хіміків, 30, у напрямку вул. В’ячеслава Галви (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Благовісна, 341/40, у напрямку вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Благовісна, 36/47, у напрямку вул. Грушевського (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Надпільна, 208, у напрямку вул. Івана Франка (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Чернігів (3 прилади контролю "КАСКАД")

вул. Рокосовського, 12, корп. 2, у напрямку вул. Захисників України (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Миру, 296, у напрямку вул. Володимира Дрозда (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Миру, 241-А, у напрямку вул. Льотної (обмеження швидкості 50 км/год)

Наразі автоматично фіксують правопорушення 60 приладів, які розташовані у Києві, Кропивницькому, Харкові, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській та Миколаївській областях.

Також з 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36.

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Нагадаємо:

З 15 лютого камери фотовідеофіксації розпізнають порушення проїзду смугою громадського транспорту.

До кінця 2021 року по всій Україні встановлять близько 300 комплексів фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Економічна правда