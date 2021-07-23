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Жнива-2021: Україна вже зібрала 14 мільйонів тонн зернових

П'ятниця, 23 липня 2021, 14:50
 
Unsplah

Українські аграрії від початку збиральної кампанії станом на 23 липня намолотили 14,1 млн тонн (+8,6 млн тонн за минулий тиждень) зерна нового врожаю.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зокрема:

  • ячменю обмолочено 1 млн 189 тис га (48% до прогнозу) при врожайності 41,8 ц/га, намолочено 5 млн тонн;
  • пшениці обмолочено 2 млн 68 тис. га (30% до прогнозу) при врожайності 42,8 ц/га, намолочено 8 млн 860 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 110 тис. га (47% до прогнозу) при врожайності 22,1 ц/га, намолочено 242 тис. тонн.

"Загалом лідерами по обмолоту є сільгосптоваровиробники Херсонщини, які зібрали 69% площ (542 тис га) зернових та зернобобових культур при врожайності 45,4 ц/га, та намолотили 2,2 млн тонн зерна.

За результатами минулого тижня по обмолоту є сільгосптоваровиробники Миколаївщини, які зібрали зернові з площі 548 тис га (60% до прогнозу; +330 тис га за тиждень) при врожайності 39,8 ц/га, намолочено 2 млн 182 тис тонн зерна", - додали у відомстві.

Більше 1 млн тонн зерна по області намолотили аграрії Дніпропетровщини (1 млн 277 тис. тонн) та Одещини (1 млн 265 тис. тонн).

 

Близькими до намолоту свого першого мільйону (по області) є аграрії Кіровоградщини (962 тис тонн), Полтавщини (952 тис тонн), Запорізької (876 тис тонн) та Донецької (827 тис тонн) областей.

Нагадаємо:

У березні 2021 року в Мінекономіки заявляли, що врожай зернових в Україні цьогоріч очікується на рівні 75 мільйонів тонн, це - показник рівня 2019 року, що залишається рекордним обсягом врожаю.

Цього сезону Україна може зібрати 100 млн тонн врожаю зернових і олійних, очікується зростання врожаю озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику, ячменю і, можливо, сої, заявив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Економічна правда

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зерно пшениця аграрії Мінагрополітики

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